Пасмо волосся Людвіга ван Бетховена виставили на аукціон у Великій Британії. Великий німецький композитор 200 років тому передав своє волосся Антону Хальму.
Аукціонний будинок Sotheby's повідомив, що у вівторок, 11 червня, на аукціонному блоці повинне з'явитися пасмо волосся музиканта 19-го століття, причому високі ставки очікуються від 15 000 до 19 000 доларів.
Аукціоніст сказав, що Бетховен подарував волосся сучасникові Антону Хальму в якості подарунка його дружині. Композитор особисто передав пасмо волосся, заявивши, що інше пасмо, яке Хальм придбав у третьої особи, зрізали з кози.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»