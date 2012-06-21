В Харківській спеціалізованій школі №162 відбувся фестиваль патріотичних справ школярів «Збережемо мир в Україні». У рамках заходу були організовані тематичні виставки оберегів і сувенірів «Діти Харкова — захисникам України», «Іграшка миру», «Харків’янином бути престижно», фотовиставка «Дитяча усмішка — найсильніша зброя». Також відбувся конкурс спецвипусків тематичних газет, присвячених Дню пам’яті і примирення, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та темам миру. Під час фестивалю-естафети лідери шкільних дитячо-юнацьких громадських організацій представили кращі учнівські проекти патріотичного спрямування, які покладені в основу плану спільних дій громадських організацій дітей та молоді, ветеранів та бійців Об’єднаних сил.
Керівник сектору з військово-патріотичного виховання Харківської обласної громадської організації «Спілка ветеранів АТО» Павло Федоров повідомив, що співпраця зі школами у всіх районах Харкова почалася ще в 2015 році. «У нас уже є чимало спільних проектів, наприклад, «Мрії про Україну», в рамках якого діти пишуть вірші. Їх потім видають як книжки, передають до шкільних бібліотек. Також проводять конкурси ілюстрацій, листівок, організовують зустрічі з ветеранами АТО. Ми і далі це робитимемо, тим більше що сьогодні були представлені нові проекти», — розповів Павло Федоров.
Під час фестивалю його учасники підписали меморандуми про взаємодію між представниками Харківської міської організації учнівського самоврядування, Харківської міської організації ветеранів України та Харківської обласної організації «Спілка ветеранів АТО».