Туристка Джесс Айден під час сафарі в заповіднику Центральна Калахарі в Ботсвані помітила антилопу з дивними рогами. Спочатку дівчина перелякалася і подумала, що тварина десь знайшла пакет і начепити його на роги. Однак, коли антилопа підійшла ближче до туристів, вони розгледіли, що це була павутина, пише Daily Mail.

«Ми були збиті з пантелику, коли вперше побачили це. Спочатку ми помітили це в бінокль. Це було досить дивно. Жоден з туристів такого раніше не бачив. За павутині між рогами навіть бігали кілька павуків», – розповіла Джесс.

Центральна Калахарі – це мисливський заповідник в пустелі Калахарі. У ньому живуть жирафи, леопарди, леви, дикі собаки, гепарди, гієни, антилопи та інші тварини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»