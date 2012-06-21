Команда педіатрів зі США на чолі з Мануелем Хіменсеном встановила, що читання вголос і прийнята в сім'ї методика виховання дітей тісно пов'язані. Результатами своїх досліджень медики поділилися з журналом «Journal of Developmental & Behavioural Pediatrics».
Як відомо, читання вголос своїй дитині заслужено відносять до числа ключових факторів розвитку грамотності маленьких дітей, які не тільки швидше вчаться читати, але також легше контролюють свої емоції і концентрують увагу. Однак, як з'ясували дослідники цим користь читання зовсім не обмежується.
Для вивчення інших ефектів спільного читання лікарі відібрали 2165 пар матерів з дітьми у віці 1-3 років з двох десятків різних великих міст Сполучених Штатів. Експеримент розділили на два етапи. На початковому етапі кожна з матерів розповіла, як часто вона і її дитина разом читають вголос. Далі, після двох років дослідники знову опитали відібраних матерів, але тепер вже про стиль виховання, що застосовується в їхній родині. Медиків цікавило, наскільки часто матері лають своїх нащадків і застосовують до них фізичне покарання .
В результаті виявилося, що батьки, регулярно присвячують час спільного читання з дітьми, дотримувалися ненасильницької і спокійної методики виховання, що сприятливо позначалося на поведінці дітей і їх зв'язку з батьками. Більш того, кожен сеанс читання сприяв зниженню гіперактивності і агресивності у дитини, що також сприятливо впливало на обстановку в сім’ї.
Таким чином, як зауважили вчені, читання вголос у ранньому віці можна сміливо називати одним з головних секретів хорошого виховання, що сприяє зміцненню зв'язку між батьками і дітьми та позитивно впливає на поведінку дітей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»