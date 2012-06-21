За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в "жовту" зону наступного тижня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook. Він, зокрема, написав:

"Gриємно завершувати насичений робочий день в обіймах доньки!

Ще більш насиченими (якщо таке взагалі можливо) будуть наступні 2 тижні.

367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї сьогодні отримала Україна в рамках COVAX - глобальної ініціативи задля забезпечення рівного доступу до вакцин від COVID-19 для всіх країн. Вакцина вже розмитнена та знаходиться на національному складі. На початку наступного тижня буде доставлена у всі області України. AstraZeneca-SKBio будуть використовувати у 2 тис. пунктах щеплення, які нагадую, створені додатково, щоб не заважати рутинній імунізації!

367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, навіть за сьогоднішніх темпів імунізації, буде використана протягом 2 тижнів. Нею будуть щеплювати пріоритетні групи та людей віком 65+. В разі потреби частина партії буде залишена для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували AstraZeneca/CoviShield, які почнуть робити з 19 травня.

21 квітня ми отримали лист від COVAX про те що поставки інших 1 млн 400 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка була передбачена країні, очікується до кінця травня.

Минулого тижня завдяки глобальній ініціативі – прибуло 117 тисяч доз Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Зараз нею щеплюють мешканців та персонал будинків для літніх людей. У суботу був на вакцинації в Бородянському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням Київської області. У цьому закладі стартувало щеплення Comirnaty, стежив як відбувається процес і як працюють алгоритми МОЗу.

А сьогодні отримали листа від COVAX про можливість поставки чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 850 вже на тижні з 17 травня.

А зараз трохи хронології.

В липні 2020 року ми почали перемовини з COVAX.

В грудні – Україна одна із перших подала документи на отримання вакцини в рамках глобальної ініціативи. Список вимог не поміщався на 19 сторінках тексту.

Тижні підготовки, сотні дзвінків, сотні документів та листів. Потім оцінка нашої дорожньої карти, яка теж була схвалена як підтвердження спроможності отримувати вакцини від КОВАКС.

І ось результат – отримуємо вакцину для України в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Як я і казав - нарощуємо потенціал медичної системи для вакцинації від COVID-19.

Далі – більше.

P.S.: і ще трішки приємного. За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.