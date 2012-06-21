Група миколаївських військовослужбовців, звільнених у запас, і учасників АТО/ООС пройшли перепідготовку за програмою НАТО та отримали відповідні сертифікати. У Миколаєві вже кілька груп військових здобули нові спеціальності й мають змогу працювати на невійськових посадах. Чергова група складалася з 22 осіб. Більшість із них під час проходження військової служби мала спеціалізацію, що давала змогу за короткий термін отримати нову професію.
У такій ситуації курси за програмою «Менеджмент перевезень і логістика» відкрили унікальну можливість для слухачів адаптувати свої військові навички і знання до специфіки цивільного законодавства в галузі морських і річкових перевезень. Адже після отримання свідоцтва про закінчення навчання та проходження акредитації в Державній морській адміністрації випускники мають великі шанси знайти престижну високооплачувану роботу.
Заняття відбувалися на базі Миколаївського центру підготовки плавскладу, який за рівнем оснащення один із найкращих у регіоні. За півроку перепідготовку пройшло майже 400 військових, а з початку чинності програми НАТО — майже 10 000 колишніх військовослужбовців опанували мирні професії.
Менеджер програми НАТО Крістофер Штаудт акцентував, що НАТО розглядає підтримку України комплексно. За його словами, йдеться не лише про суто військовий аспект, а й надання допомоги в уніфікації соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України зі стандартами армій країн Північноатлантичного альянсу.