Американське агентство J.D. Power склало рейтинг найнадійніших автомобілів серед новинок ринку. Щоб рейтинг був об'єктивним, агентство проведено опитування клієнтів автосалонів.
«Показник надійності» був визначений за допомогою опитування 100 автовласників кожної марки. Як з'ясувалося, найменше клопоту в ремонті своїм господарям дає корейська модель преміум-класу Genesis. Друге, третє, четверте і п'яте місця зайняли Kia, Hyundai, Porshe і Ford відповідно. Як відзначили фахівці, надійність автомобілів у всьому світі зростає.