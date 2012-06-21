У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» №120 (6483) опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року №535 «Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації».
Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації. Зокрема, уряд заборонив ввозити на територію України такі товари походженням з Російської Федерації:
корми для тварин, цемент, продукція ветеринарної медицини, мінеральні добрива, фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, зокрема окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби та трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, посуд сталевий, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, сірники, вагони залізничні та трамвайні, що були у користуванні, транспортні засоби.
Рішення прийнято з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, що застосовуються державою-агресором, а також з урахуванням звернень асоціацій, об’єднань, підприємств низки галузей промисловості.
Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2019 р., крім позицій “8606 30 00 00, 8606 91 80 00, 8606 92 00 00” пункту 3 змін, що вносяться до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 березня 2020 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»