Деякі світові лідери, які голосно святкували, коли президент Трамп виграв вибори чотири роки тому, нині мовчать – або, здавалося б, вголос думають у реальному часі про те, як налагоджувати відносинами з новообраним президентом США Джо Байденом.

Більшість традиційних союзників США, головним чином розвинених демократій, швидко привітали Байдена в суботу, 7 листопада, коли прогнози провідних американських ЗМІ після дня виборів поставили його на перше місце для перемоги – так само, як це було зроблено в 2016 році, коли Трамп був прогнозований переможцем.

Але деякі лідери – північнокорейський Кім Чен Ин, російський Володимир Путін та бразилець Джаїр Болсонаро – не визнають перемоги Байдена.

Натомість президент Філіппін Родріго Дутерте, який колись висловлював нецензурну лайку на адресу колишнього боса Байдена, президента Обами, утримався від будь-яких теплих особистих привітань, але дозволив своїм урядам робити офіційні заяви, посилаючись на важливість давніх двосторонніх зв'язків.

Багато з тих, хто зараз відмовляється привітати Байдена або тягне час з привітанням, є автократами або сповідують популістсько-націоналістичні ідеї. Вони схильні до спільних рис: недовіра до науки, схильність до демонізації іммігрантів, модель використання державних важелів для покарання політичних ворогів та зміцнення власної влади.

«Цей президент охоплює всіх бандитів у світі», – сказав Байден про Трампа в жовтневих дебатах .

Оскільки президент та його внутрішні союзники продовжують висувати необґрунтовані заяви про широкомасштабну фальсифікацію виборів , є попередження, що цей прояв непоступливості може підбадьорити антидемократичні сили в інших країнах світу.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні з штату Юта, один з небагатьох високопоставлених членів своєї партії, який привітав Байдена, днями заявив у телевізійному інтерв'ю, що світові авторитари пильно стежать за зусиллями Трампа, щоб підірвати цілісність виборів у США.

Ось погляд на деякі країни, лідери яких або відмовилися визнати результат виборів у США, або зробили це із запізненням, або працюють над перекалібруванням стійкого протрампового прогнозу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»