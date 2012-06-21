«Ухвалення цього розпорядження забезпечить необхідну правову основу для проведення Всеукраїнського перепису населення, підсумки якого будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного та соціального розвитку країни, бюджетної політики, а також для коротко— й довгострокових демографічних прогнозів», — коментує рішення уряду Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Підсумки мають надати об’єктивну інформацію про кількісний і якісний склад населення країни загалом і на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою, повідомляє Укрінформ.

Перепис має важливе економічне й суспільно-політичне значення і потребує ретельної підготовки. Відповідно до попереднього розпорядження Кабміну від 9 квітня 2008 року №581-р, він мав відбутися 2020-го.

«Але на сьогодні реалізація підготовчих заходів з огляду на карантинні обмеження й реальні фінансові можливості у відповідному бюджетному періоді стає неможливою. Тому вирішено перенести його проведення на 2023 рік», — пояснив міністр.