Книжки та писанки, а також прапор міста Переяслава-Хмельницького привезла у Станицю Луганську медична сестра Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Тетяна Сушко.
«Станиця Луганська стала частиною мене, бо у тутешній районній лікарні я працювала три ротації, і станичани вже впізнавали на вулиці, дякували за лікування, а я дивувалася. Мені дуже хотілося залишити частину Переяславщини тут, на лінії розмежування. І ось сьогодні я повернулася до Станиці з подарунками», — каже Тетяна Сушко.
Книжки для районної бібліотеки, відділу освіти зібрали вихованці та педагогічний колектив ліцею «Патріот» Переяслава-Хмельницького. Та серед подарунків є й особливі, індивідуальні: майстриня-писанкарка Ліна Шевченко для голови Станично-Луганської районної державної адміністрації та головного редактора газети «Время» розписала писанка, які теж вручила Тетяна Сушко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»