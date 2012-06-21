Загальна кількість знімків, відправлених ровером на Землю, вже перевищує 5 тисяч.

Це перша панорама на 360 градусів, зроблена приладом Mastcam-Z на борту марсохода Perseverance. Вона складена з 142 зображень, які зображають краї кратера Джезеро і скелю далеко від дельти древньої річки.



Mastcam-Z – це система з двома камерами, оснащена функцією масштабування. Вона дозволяє камерам збільшувати масштаб, фокусувати і знімати відео високої чіткості, а також панорамні кольорові і тривимірні зображення поверхні Марса.



Чутливості системі вистачає, щоб розглянути об'єкти розміром 5 міліметрів поблизу марсохода і 3,3 см на відстані 100 метрів.

Камери допоможуть вченим оцінити геологічну історію і атмосферні умови кратера Джезеро, а також ідентифікувати породи і відкладення, які можна буде розглянути за допомогою інших інструментів марсоходу. Камери також допоможуть команді місії визначити, які породи марсохід повинен відібрати і зібрати для можливого повернення на Землю в майбутньому.



Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, ровер шукатиме ознаки древнього мікробного життя. Марсохід характеризуватиме геологію планети і минулий клімат, прокладе шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією зі збору та зберігання марсіанських каменів і реголіту.



Ровер постійно посилає дані для обробки на Землю. Нині в галереї Perseverance на сайті NASA знаходиться вже 5614 знімків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»