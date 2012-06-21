Австралійська тенісистка Ешлі Барті програла американці Елісон Ріск в матчі четвертого кола Вімблдону. Третій у сезоні турнір серії Великого шолома проходить на трав'яних кортах у Лондоні.
Елісон Ріск перемогла з рахунком 6: 3, 2: 6, 6: 3. Барті, посіяна на турнірі під першим номером, є лідером рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Ріск займає 55-е місце.
У чвертьфіналі Ріск зіграє з переможницею матчу між американкою Сереною Вільямс і іспанкою Карлою Суарес Наварро.
133-ї Вімблдонський тенісний турнір завершиться 14 липня. Призовий фонд турніру становить 49,43 мільйона доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»