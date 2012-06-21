Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Розгорнуто підготовку до відкриття першого у нашій країні ексклюзивного закладу, що стало можливим завдяки перемозі Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавіта» в міському конкурсі інноваційно-інвестиційних та іміджевих проєктів.
Про це розповіла начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради Вікторія Грецька-Миргородська, зазначивши, що ініціатива ГО «Креавіта», яка бере активну участь в реалізації проєкту «Інклюзивна мода як засіб просування інклюзії та толерантності у місті Харкові», набрала найбільшу кількість балів і стала одним з переможців конкурсу.
«Харків стане першим містом у країні, де відкриють таке модельне агентство. Ми плануємо встановити міжнародні зв’язки та поширити наш досвід у межах всієї України», — повідомила віцепрезидентка ГО «Креавіта» Олена Шингарьова. Вона розповіла, що організація працює над створенням доступного міста та захистом прав людей з інвалідністю. Після участі в модних показах на фестивалі «KharkivFashion» було вирішено створити перше в Україні модельне агентство для людей з інвалідністю, яке займатиметься професійною підготовкою моделей з інвалідністю та розробленням адаптивної колекції одягу.
За її словами, люди на інвалідних візках, із синдромом Дауна, проблемами слуху, зору та іншими видами інвалідності вчитимуться ходити на подіумі, з їхньою участю проводитимуть фотосесії та інші заходи. До реалізації планують залучати різні організації та навчальні заклади. «Креавіта» й надалі працюватиме з модельєрами, щоб шити і представляти одяг для людей з особливими потребами. До кінця року нове агентство планує провести показ і кілька масштабних заходів.
Цього року у міському конкурсі інноваційно-інвестиційних та іміджевих проєктів визначено десять переможців, які отримають муніципальні гранти в сумі 40—165 тисяч гривень. Серед них «Старий цирк Грікке», «Харків — місто стартапів», «Мій улюблений український Харків» тощо. Наступного року організатори планують ввести обмеження для сильних, досвідчених організацій, які вже перемагали в конкурсі, щоб дати змогу реалізувати ініціативи більшій кількості початківців.