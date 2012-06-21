Керамічні банки були популярними в Японії ще 10 000 років тому, коли рибалки почали використовувати їх для зберігання лосося.
Доісторичні мисливці-рибалки перетворили керамічний горщик у знаряддя для зберігання риби. Досі вчені майже нічого не знали про те, як рано люди почали використовувати глиняні горщики для консервації.
Згідно з новим дослідженням стародавніх гончарних виробів, в кінці останнього льодовикового періоду, рибалки Японії використовували закриті керамічні контейнери для зберігання лосося понад 10 000 років тому. Пізніше в такому посуді зберігалися продукти харчування, зокрема молюски та м’ясо морських ссавців.
Знахідка вказує на те, як доісторичні мисливці-збирачі в Японії перетворили керамічний горщик з рідкісного на щоденний предмет для зберігання риби під час риболовлі в кінці останнього льодовикового періоду.
Міжнародна команда, до якої входили вчені з Великобританії, Швеції та Нідерландів, оглянула 800 стародавніх гончарних посудин, переважно з Японії – країни, давно визнаної як ранній новатор із використання кераміки.
Вчені досліджували банки, знайдені в Йокогамі, які використовувалися стародавніми людьми Японії.
Щоб визначити харчові продукти, які зберігалися в горщиках-консервах, вчені порівнювали жири, що збереглися в них, із сполуками, отриманими при обробці морських тварин.