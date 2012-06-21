Керамічні банки були популярними в Японії ще 10 000 років тому, коли рибалки почали використовувати їх для зберігання лосося.

Доісторичні мисливці-рибалки перетворили керамічний горщик у знаряддя для зберігання риби. Досі вчені майже нічого не знали про те, як рано люди почали використовувати глиняні горщики для консервації.

Згідно з новим дослідженням стародавніх гончарних виробів, в кінці останнього льодовикового періоду, рибалки Японії використовували закриті керамічні контейнери для зберігання лосося понад 10 000 років тому. Пізніше в такому посуді зберігалися продукти харчування, зокрема молюски та м’ясо морських ссавців.

Знахідка вказує на те, як доісторичні мисливці-збирачі в Японії перетворили керамічний горщик з рідкісного на щоденний предмет для зберігання риби під час риболовлі в кінці останнього льодовикового періоду.

Наприкінці останнього льодовикового періоду рибалки Японії популяризують керамічні банки (на зображенні). Контейнери спочатку використовували для зберігання лосося 10 000 років тому.

Міжнародна команда, до якої входили вчені з Великобританії, Швеції та Нідерландів, оглянула 800 стародавніх гончарних посудин, переважно з Японії – країни, давно визнаної як ранній новатор із використання кераміки.

Вчені досліджували банки, знайдені в Йокогамі, які використовувалися стародавніми людьми Японії.

Щоб визначити харчові продукти, які зберігалися в горщиках-консервах, вчені порівнювали жири, що збереглися в них, із сполуками, отриманими при обробці морських тварин.

www.dailymail.co.uk