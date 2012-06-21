Заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безплатно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику, затвердила Глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19. Підписання відповідних документів майже завершено.

Згідно з ініціативою COVAX, «ці 8 мільйонів доз постачатимуть із кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021-го. Вони надходитимуть відповідними траншами. У такий спосіб ми зможемо забезпечити відповідну вакцинацію щонайменше 4 мільйонів наших громадян, бо з 8 мільйонів доз одна людина отримує дві дози», — розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Для придбання решти необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які перебувають на завершальних етапах вироблення вакцини, повідомляє УНІАН. А Президент Володимир Зеленський веде переговори з керівниками країн, де розміщені ці виробники, щоб провести широкомасштабну вакцинацію 2021 року.