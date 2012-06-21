Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Голосування на перших виборах у восьми об'єднаних територіальних громадах Луганської області відбулося без порушень. За даними Луганської ОДА, середня явка склала 43,9 %. Проголосували 9988 осіб. Найвища явка – в Коломийчиській сільській раді Сватівського району (53,7 %), найнижча – в Підгорівській сільській раді Старобільського району (30,2 %).
«Перші вибори сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, голів відбулися на території 6 районів Луганської області, у 38 населених пунктах. Порушень виборчого процесу не допущено», – повідомив заступник голови ОДА Юрій Клименко.
Загалом у Луганській області вже утворено 23 об'єднані територіальні громади, до яких увійшли 95 місцевих рад. У п'яти громадах перші вибори ще не призначені.