Новий штам коронавірусу виявили в Південній Кореї. Хворими виявилися троє громадян, що прибули з Великобританії, повідомило корейське агентство з контролю і профілактиці захворювань.

«Вони в'їхали в країну як сім'я, що проживає в Лондоні. Лабораторна перевірка підтвердила наявність британського виду коронавірусу. Зараз вони перебувають на карантині», – повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

У відомстві повідомили, що зараз перевіряють ще одну сім'ю з чотирьох осіб, які також в'їхали в Корею з Великобританії, у них був виявлений коронавірус. Нагадаємо, нову мутацію вірусу SARS-CoV-2, британські медики зафіксували в середині грудня, повідомивши, що цей варіант більш заразний і в рази швидше поширюється.

У Південній Кореї за минулу добу зареєстрували 808 нових хворих, всього в країні заразилися 57 тисяч 680 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»