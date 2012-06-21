Китайський виробник електроніки Xiaomi продовжує освоювати нові ніші – компанія повідомила, що веде роботу над власними електрокарами. Більш того – «Сяомей» вже представила свій перший автомобіль – це досить несподіваний будинок на колесах!



В рамках анонса новинки від Xiaomi генеральний директор компанії Лей Цзюнь раптом «засвітив» будинок на колесах від «Сяомей», чим шокував громадськість. Правда, ніяких характеристик транспортного засобу поки немає – зокрема, невідомо, чи є будинок на колесах від Xiaomi електромобілем.



Як зазначив Лей Цзюнь, ідею будинку на колесах запропонував один з фанатів компанії («Сяомей» знаменита своїм трепетним ставленням до фанатів). Інженери зацікавилися ідеєю і побудували прототип всього за три місяці. За фактом, у «Сяомей» вийшов своєрідний мобільний шоу-рум, напханий розумною електронікою.



Цзюнь підкреслив, що доля будинку на колесах поки не визначена –тобто, поки не ясно, чи буде він запущений у серійне виробництво. У будь-якому випадку, навіть якщо конкретно ця модель так і залишиться концептом, нас чекають інші автомобілі від Xiaomi. Відомо, що компанія має намір інвестувати у виробництво електромобілів не менше 100 мільйонів доларів, тому поява електрокарів Xiaomi – лише питання часу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»