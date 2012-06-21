Компанія Mercedes-Benz поділилася новими фотографіями прототипу свого першого електрокроссовера EQC, що проходить тестування в Іспанії.
Mercedes-Benz, як відомо, займається розробкою електромобілів. Так, відомо, що компанія готує електричний кросовер EQC, який, ймовірно, буде представлений незабаром (передбачалося, що він дебютує на Женевському автосалоні, однак цього не сталося). Тепер компанія опублікувала фотографії прототипу свого першого електрокроссовера в камуфляжі, що проходить тести в Іспанії в умовах жаркого клімату.
У березні компанія тестувала прототип EQC на півночі Швеції – відстежувала, як будуть працювати різні системи при температурі –35 градусів Цельсія, зокрема перевіряла, як буде відбуватися запуск силової установки при холодних батареях. Тепер же фахівці Mercedes-Benz випробували електрокроссовер при високій температурі, що досягає +50 градусів Цельсія: вони дивилися, як при екстремальній спеці працюватимуть батареї і клімат-контроль.
Mercedes-Benz зазначає, що побудувала майже 200 прототипів для програми тестування EQC перед запуском машини в серію. Крім того, за словами компанії, в тестуванні електромобіля беруть участь кілька сотень експертів.