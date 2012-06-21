165 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕОНІДА ГРИНЕВЕЦЬКОГО
Перший начальник Чукотки
ПАМ’ЯТЬ. Персонаж одного з оповідань Джека Лондона про період золотої лихоманки на Клондайку — росіянин. Здавалось би, нічого дивного, адже Аляска колись входила до складу Російської імперії. Однак якщо американцям прізвисько Товстун Шпак нічого не говорить, то кожен російськомовний читач оповідання «Історія Джіс-Ук» розуміє, що йдеться про етнічного українця.
Наші земляки залишили слід у літературі й історії освоєння нібито далекої від України Півночі. Засновником поселення Новомаріїнськ, на місці якого виросло місто Анадир, і першим начальником Чукотської округи був уродженець Полтавщини Леонід Гриневецький.
Випускник Харківського ветеринарного інституту і Петербурзької військово-медичної академії взяв участь в одній з географічних експедицій до Карського моря і назавжди полюбив Північ. Фундатор Товариства вивчення Амурського краю, дійсний член Російського географічного товариства, чиновник і лікар-практик, засновник столиці Чукотки і дослідник побуту й культури чукчів — все це багатогранні іпостасі Леоніда Гриневецького. Він один з багатьох українських першопрохідців, зусилля яких сприяли освоєнню далеких країв, що нині є годівницею російської держави.
Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА («Урядовий кур’єр»)