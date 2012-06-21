Парад із залученням військової техніки має відбутися під час святкування 30-річчя Незалежності України. «Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені», — наголосив Президент Володимир Зеленський на нараді із представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції відзначення найбільшого державного свята.

Очікують на приїзд лідерів багатьох держав — партнерів і друзів України, повідомляє Офіс Президента. Напередодні буде проведено саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів. Відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних відносин і розвитку культурної дипломатії. Увечері 24 серпня відбудеться святковий концерт.

«Цьогоріч ми відзначаємо і 150-річчя Лесі Українки й гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці Незалежності. Покажемо, що українцям є чим пишатися», — наголосив Президент.