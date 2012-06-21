Перший політ безпілотного вертольота Ingenuity на Марсі знову перенесено. Передбачалося, що він відбудеться 11 квітня, проте тепер заплановано політ не раніше 14-го квітня. Таке рішення прийняли в NASA в суботу.

У повідомленні на сайті американського космічного агентства йдеться про те, що приводом для цього стали дані, отримані пізно ввечері в п'ятницю. Коли проводилися випробування лопатей вертольота, виникла несподівана проблема. При відпрацюванні зміни режиму «передпольотний» на «польотний» спрацювала система захисту.

У NASA запевняють, що вертоліт цілий, він передає всю телеметрію на Землю. Однак потрібно час, щоб проаналізувати те, що трапилося і зрозуміти, чому спрацювала програма захисту. Про нові терміни запуску повідомлять окремо.

Нагадаємо, що в неділю 11 квітня, вертоліт повинен був вертикально піднятися при швидкості обертання лопатей 30 об / хв з марсохода Perseverance, який приземлився 18 лютого на поверхню Червоної планети. Вертоліт мав піднятися на висоту три метри, тривалість польоту – майже півгодини. Стартувати апарат повинен був з марсіанського кратера Джезеро. Що точно працює у дрона як слід, так це камера. Він уже надсилав кольоровий знімок ґрунту Марса.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»