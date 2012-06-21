Перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто запланований на сьогодні, 6 червня.
Про це Укрінформу повідомило Посольство України в Канаді.
"Iнавгураційний" рейс має вилетіти з Борисполя об 11:20 і прибути до міжнародного аеропорту Pearson у Торонто о 14:35. У Канаді літак зустрічатимуть посол України у Канаді Андрій Шевченко та посол Канади в Україні Роман Ващук.
"Ми часто кажемо, що наші дві країни зав'язані на небі. Тепер маємо матеріальне підтвердження. Для канадського чи українського бізнесмена, студента, туриста це означає зручність — Канада стає на відстані одного помаху крила", — зазначив Шевченко.
В аеропорту Торонто заплановано урочистості з нагоди відкриття прямого сполучення з Києвом за участю керівників аеропорту, міста, української громади. Очікується, що першим рейсом МАУ до Торонто прилетять президент МАУ Юрій Мірошников, а також група представників українських туристичних компаній.
За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 — у зимовий.
Міжнародний аеропорт Pearson у Торонто — найбільший аеропорт Канади потужністю у 4 мільйони пасажирів (2017).
Україна і Канада запустили вільну торгівлю між двома країнами у серпні 2017.