Президент Володимир Зеленський відвідає Брюссель з робочим візитом наступного тижня. Цю інформацію кореспондентові «Урядового кур’єра» Вікторії Власенко підтвердили з перших вуст у Представництві України при Євросоюзі. Поїздка до столиці ЄС стане першим закордонним візитом українського Президента, який вступив на посаду 20 травня цього року.
Програма перебування Володимира Зеленського у Брюсселі розпочнеться 4 червня, але головні зустрічі глави Української держави припадають на 5 червня. Заплановано, що Володимир Зеленський зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Відбудуться переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Володимир Зеленський поспілкується з журналістами на прес-конференції.
Тож перший закордонний візит, як це прийнято в цивілізованому світі, визначатиме головний вектор зовнішньої політики керівництва країни, його налаштування на плідний діалог з давніми й відданими партнерами.