Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

У Рівному, в центральній міській клінічній лікарні, вперше зробили пересадку серця. Щасливчиком став 47-річний Сергій Кушнір із Сарн: у його грудях тепер б’ється серце від донора. Донор — 37-річний чоловік, який отримав несумісну з життям черепно-мозкову травму. Оскільки серце поза організмом живе лише три-чотири години, надскладну операцію виконували в Рівному.

Причому, одразу дев’ять хірургів: шість — з Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, троє — з Рівненської центральної міської лікарні. «Але задіяна в процесі була вся адміністрація, я це бачив на власні очі, оскільки спостерігав за операцією, яка тривала з 23-ї години до шостої ранку. До речі, її вартість повністю оплатила НСЗУ», — каже начальник управління охорони здоров’я області Олег Вівсянник.

Ця ніч стала історичною для Рівного. Дружина Сергія Ніна Кушнір тихо молилася, а лікарі, наче чарівники, чаклували за операційним столом. Сьогодні Кушніри не втомлюються дякувати лікарям та рідним донора, які подарували їм друге життя. І, як виявилося, не лише їм. Бо печінка та нирки «попрямували» до інститут Шалімова, де на пересадку вже чекало троє пацієнтів з різних куточків України. Була серед них і дитина. Ось так один донор подарував життя одразу чотирьом українцям. Що може бути благороднішим, та ще й у переддень Різдва?

До речі, Верховна Рада ще наприкінці минулого року ухвалила Закон, який дозволяє проводити трансплантацію не тільки від родинного донора. Втім, реєстру людей, які при житті погоджуються посмертно стати донорами, в Україні поки що не існує.