На Фарерських островах завершилася споруда першої в світі автомобільної розв'язки на дні океану, повідомляє Local.fo. Цей об'єкт є частиною підводного 11-кілометрового тунелю, який буде відкритий через кілька тижнів. Він зв'яже два найбільші острови архіпелагу.

Новий тунель носить назву Eysturoyartunnilin і знаходиться на 189 метрах нижче рівня Атлантичного океану. Над оформленням об'єкта працював місцевий художник Трондур Патурсон. Тунель отримав підсвічування синім кольором, а також кілька скульптур.

Тунель з'єднає столицю Фарерських островів – місто Торсхавн з двома невеликими поселеннями на острові Естурой - Рунавіком і Стрендуром. Як повідомляє Inews, завдяки цьому об'єкту, шлях жителів цих сіл до столиці скоротиться з 55 до 17 кілометрів. На машині цей шлях можна буде подолати приблизно за 16 хвилин. Як стверджує Tunnelling Journal, будівництво тунелю обійшлося приблизно в 162 мільйони доларів США. Проїзд цим підводним тунелем буде платним.

Це не єдиний підводний тунель на Фарерах. Перший аналогічний об'єкт був відкритий ще в 2002 року. Його протяжність становить 4,9 кілометрів. У 2006 на архіпелазі з'явився ще один тунель (довжина – 9,5 км), оформленням якого теж займався Трондур Патурссон.

ДОВІДКА «УК»

Фарерські острови – архіпелаг на півночі Атлантичного океану між Ісландією та Шотландією. Будучи формально частиною Данії, острова майже самостійно вирішують усі внутрішні питання, зокрема з приводу будівництва доріг.

Останнім часом на Фарерських островах будується все більше автомобільних тунелів між островами. В одному з них побудували першу в світі підводну дорожню розв'язку. Про цей унікальний проєкт вам і розповів «Урядовий кур’єр».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»