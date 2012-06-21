Нову Програму медичних гарантій запроваджують 1 квітня. У ній на первинну медичну допомогу передбачено понад 20,670 мільярда гривень. На 22 березня свої пропозиції подали понад 1800 закладів. З них 464 лікарі-ФОП та 190 приватних закладів.

Угоди з Національною службою здоров’я на надання первинної медичної допомоги мають 1696 закладів. З 2018 року їм перераховано понад 42 мільярди гривень. Цьогоріч зростає очікувана кількість надавачів первинної допомоги, які працюватимуть за контрактом із НСЗУ, а пропозицій на співпрацю вже надійшло на 108 більше.

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги — 651 гривня на рік за одного пацієнта з декларацією, повідомляє НСЗУ. Існує коригування залежно від віку хворого. Зокрема за одного маленького пацієнта з декларацією віком від 0 до 5 років НСЗУ заплатить 1606 гривень; за дитину 6—17 років — 883 гривні; пацієнтам 18—39 років та 40—64 — 401 та 481 гривню на рік відповідно; за пацієнта понад 65 років — 802 гривні на рік.