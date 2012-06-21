Тільки-но починає спадати спека, і на місто спускається вечірня прохолода, з міського парку вже долинають хвилюючі звуки духового оркестру. Суботнього вечора в центрі Звенигородки, що на Черкащині, стає велелюдно. Найбільше літніх людей. Приходять згадати молодість, послухати чарівні звуки духового оркестру районного Будинку культури, а то й потанцювати.
Ще торік районна та міська ради ветеранів війни і праці виступили з ініціативою організувати вечори відпочинку для містян. Схвальні відгуки звенигородців надихнули на продовження доброї справи. Тепер відпочинок під звуки духової музики став традиційним.
— Це свято для нас, — сказала нашому кореспондентові Людмила Іванівна Забарська, яка прийшла сюди зі своїми літніми подругами. — Хай такі вечори завжди будуть. До речі, молодь також не цурається такої розваги.
Вальс і фокстрот, танго й квікстеп та інші популярні танці як минулих років, так і сучасні, кличуть на майданчик і сивих ветеранів, і життєрадісну молодь, аби під чарівливі мелодії одержати задоволення від спілкування, збагатитися радістю ритмічного руху, відчути себе елегантними й сповненими сил.