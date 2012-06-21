Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Проросійські незаконні збройні формування, влаштувавши провокаційний обстріл прифронтового села поблизу Маріуполя, подовжили список мирних жертв гібридної війни – загинув 49-річний місцевий житель.
«11 липня з 20 до 22 години збройні формування Російської Федерації обстріляли село Чермалик. Противник вів вогонь із напрямку села Набережне, використовуючи артилерію 122 міліметри та міномети 82-го калібру», – повідомили в прес-центі операції Об’єднаних сил.
Один із потужних снарядів, випущений із зброї, використання якої заборонено Мінськими домовленостями, вибухнув у дворі приватного будинку і завдав смертельних поранень його господарю. Чоловіка у дуже важкому стані ще встигли довезти до військового госпіталю, проте, на жаль, врятувати життя потерпілому не вдалося. За фактом загибелі мирного жителя Чермалика правоохоронці Донеччини порушили карне виробництво за ч. 3. ст. 158 КК України (терористичний акт).