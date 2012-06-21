Давньоримську віллу в містечку Чівіта Джуліана відкрили ще на початку XX століття, ось тільки ретельно її вивчити археологам, на жаль, не вдалося ні тоді, ні протягом наступного століття. У 2017 році віллу рограбували «чорні археологи» – шукачі древніх артефактів. Поки місцева поліція займалася розслідуванням нелегальних розкопок, для збереження археологічної пам'ятки від руйнування запросили фахівців археологічного парку Помпей.

У пошкоджених шукачами скарбів приміщеннях археологи в хліві для тварин знайшли скелети трьох коней. Археологам навіть вдалося зробити гіпсову копію одного з них. Навесні 2020 року археологи дослідили підвальну галерею вілли, де збереглися фрескові розписи стін і дитяче графіто з ім'ям Муммія.

А минулої п'ятниці офіційний сайт археологічного парку Помпей повідомив про виявлення решток двох людей – жертв виверження Везувію в 79 році. Порожнечі від їхніх тіл залишалися неушкодженими майже дві тисячі років, тому фахівцям вдалося відлити їх гіпсові фігури.

Обидва загиблих були чоловіками. Один з них, швидше за все, молодий (18-25 років) раб – це визначили за станом його хребта. Інший – чоловік вдвічі старший, ймовірно, його господар. Обидва були одягнені у вовняні туніки, а «господар» – ще й у вовняний плащ. Можливо, що у них була і вовняна ковдра або додаткова тепла накидка.

Подальші дослідження дозволять археологам дізнатися більше про цих двох помпейців і обставин їх загибелі: про їх стан здоров'я, про предмети, які у них були з собою, яке відношення вони мали до вілли і коли саме під час виверження вони вирішили сховатися в підвалі. Подібні знахідки – це завжди нова інформація як про перебіг виверження, так і про саме життя потерпілих.

Знамениті гіпсові фігури Помпей стали робити в другій половині XIX століття при тодішньому директорові Джузеппе Фіореллі. Органічні предмети, тіла людей і тварин, рослини, залишили в скам'янілих вулканічних відкладеннях порожнечі. Якщо в такі порожнечі залити гіпсовий розчин, то він, затвердівши, бездоганно повторить форму порожнини предмета, що її залишив. Таким чином вдалося зробити гіпсові копії давньоримських дверей, віконниць, елементів архітектури, предметів меблів, зроблених з дерева. Гіпсові копії людей і тварин відобразили їх пози в момент загибелі, іноді можна розгледіти навіть складки одягу і відбитки взуття.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»