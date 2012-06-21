Глобальне потепління викликає танення льодових масивів у районах вічної мерзлоти. В результаті в атмосферу виділяються гігантські обсяги вуглекислого газу, що накопичувалися в товщах льоду тисячі років.

У статті, опублікованій у британському науковому журналі Nature Communications, відзначається, що CO₂, який виділяють арктичні льодовики, перевершує сукупні обсяги вуглекислого газу, що виробляється населенням Землі. При цьому раніше вважалося, що виділенню льодами цього газу перешкоджає з'єднання заліза.

Однак з’ясувалося, що це не так. При таненні масивів льоду або вічної мерзлоти активуються мікроорганізми, які прискорюють розщеплення загиблих рослин в органічні матеріали, метан, оксид азоту і CO₂. Крім того, бактерії блокують здатність заліза вловлювати вуглець.

Автори дослідження відзначають, що практична частина роботи проводилась у болотній зоні на півночі Швеції. Однак вчені впевнені, що їх висновки справедливі і для інших районів вічної мерзлоти.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»