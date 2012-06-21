Із четверга, 12 липня, в електронних кабінетах вступників буде відкрито можливість подачі заяв до обраних закладів вищої освіти.
МОН наголошує на необхідності ретельно перевірити внесену інформацію перед тим, як формувати заяву, повідомляє прес-служба відомства. «Середній бал атестата цього року вступники мають розраховувати самостійно, подавати контактні номери телефонів та завантажені файли: фото, додаток до атестата, а також документ про підтвердження реєстрації в селі, якщо вступник претендує на отримання сільського коефіцієнта», — йдеться у повідомленні. У МОН застерігають, що перевіряти коректність інформації та доданих файлів потрібно до подання першої заяви на вступ. Оскільки лише до цього моменту вступник може самостійно змінити внесені дані, а після подання першої заяви зробити це буде неможливо.
У МОН розповіли, що в попередні роки траплялося, що вступники замість копії атестата завантажували інші файли: рецепти празького торта, фото домашніх улюбленців, батьків, медичні довідки тощо. Тому у відомстві ще раз нагадали: слід уважно перевіряти, які саме файли завантажуєте у свій електронний кабінет, а також наголосили, що не обов’язково подавати електронні заяви в перший день, оскільки прийом заяв триватиме понад два тижні, до 18-ї години 26 липня.