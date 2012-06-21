Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В селі Кам’яна Яруга Чугуївського району, що неподалік обласного центру, діти місцевої школи виявили місце страти тварин, яке облаштували садисти побіля дитячого та спортивного майданчиків.
Як розповіла «Місту Х» Юлія Проскуріна, трупи тварин школярі виявили першими, оскільки давно занедбаний шкільний сад перетворився у заросле кущами сміттєзвалище і туди мало хто заглядав. Отож, на її думку, це місце саме тому й облюбували шкуродери. За словами дівчини, школярі навіть намагалися врятувати повішену собаку, перерізаючи мотузку.
«Шкода, що в головах цих недолюдків, які вбили тварин, порядку і розуму вже точно не буде. А собак ми поховали на тому ж місці. Поховали, мовчали і плакали», — говорить Юлія.
Після цієї моторошної події місцеві жителі вирішили привести занедбану територію в порядок.