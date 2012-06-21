Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Сучасне виробництво біогазу дислокуватиметься на території Дергачівського сміттєпереробного комплексу, де наразі тривають будівельні роботи.

Унікальний своєю технологічністю комплекс об’єднує відразу декілька об’єктів, де проводитиметься складування відходів, їх сортування та збір біогазу зі всіх полігонів.

Зокрема, за першим напрямком працюватиме чотири карти нового полігону, дві з яких уже введено в експлуатацію, сортуватимуть вторсировину на сміттєпереробному заводі. На всіх об’єктах передбачені системи для збирання фільтрату та біогазу. Про це розповів секретар Харківської міськради Ігор Терехов, повідомивши, що свердловини для збирання біогазу вже пробурені.

Він також акцентував увагу на тому, що подібний комплекс єдиний в Україні, де тверді побутові відходи будуть не лише сортуватися, а й вироблятиметься електроенергія. Запуск комплексу, за його словами, заплановано вже в наступному році.