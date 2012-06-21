Завдяки гігантському айсбергу, який у лютому відколовся від шельфового льодовика Бранта в Антарктиді, вченим вдалося зробити несподіване відкриття. Німецьке дослідне судно Polarstern, яке перебувало на той час у районі події, виявило життя на глибині 810 метрів, опустивши одну з камер до оголеного дна.

Губки, анемони, морські огірки, морські зірки, м'які корали, молюски, риби і два види кальмарів ховалися під льодом протягом останніх десятиліть. Про це пише Live Science. Відсутність сонячного світла не стало перешкодою для розвитку тварин.

При цьому вчені підкреслили, що в самому існуванні життя в таких суворих умовах немає нічого дивного, увагу дослідників головним чином привернули фільтратори. Досі вважалося, що вони харчуються фітопланктоном, для життєдіяльності якого при процесах фотосинтезу необхідне сонячне світло.

Тепер вчені мають намір знайти відповіді на ці питання. Щоб дізнатися більше про біологічне різноманіття регіону, дослідники зібрали зразки донних відкладень з дна моря.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»