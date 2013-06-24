Напередодні початку навчального року у школах представники командування Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрілися з родинами загиблих воїнів одного з підрозділів.

Перебуваючи з робочим візитом у військових підрозділах, що виконують завдання на Північному напрямку, командувач завітав до Чернігова, щоб подарувати малечі радість і позитивні емоції. Він побажав дітлахам успіхів на цікавому та водночас нелегкому шляху до пізнання знань та нових звершень.

- Нехай ваші здібності та наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у вашому майбутньому дорослому житті, - побажав командувач дітям.

Сучасні смартфони та електронні книжки, які малюки отримали в подарунок, стануть їм у нагоді під час навчання. А вишиваночки створять їм піднесений настрій у новому навчальному році.

- Майбутнє України залежить від цих дітей, від того добра, яке ми вкладемо в їхні маленькі душі. Саме із цим добром вони крокуватимуть надалі, будуючи не лише власне життя, а й майбутнє України. Тому для нас це дуже важливо опікуватися їхнім патріотичним вихованням в любові до своєї Батьківщини та усього українського, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Вже повертаючись з робочої поїздки, група офіцерів Командування на чолі з командувачем завітали до дітей міста Буча, які прожили понад місяць у російській окупації. Тут, у межах цивільно-військового співробітництва, відбувся святковий захід.

Як повідомив командувач, спільно з керівництвом дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» було організовано виїзну консультацію з впровадженням заходів арттерапевтичного характеру, мета яких – допомога дітям у розв'язанні психологічних проблем, подоланні замкнутості та тривожності, шляхом створення відчуттів щастя, задоволення і безтурботності.

– Протягом одного дня фахівці лікарні надавали медичне консультування й проводили обстеження маленьких пацієнтів, здоров’я яких потребує особливого піклування. Щоб діти у хорошому настрої проходили медогляд, спочатку ми влаштувавши для них розважальну програму. Думаю, це допомогло лікарям легше та швидше знайти спільну мову з малечею, – підкреслив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під керівництвом театрального діяча, режисера-постановника Максима Добролюбова всі присутні мали змогу взяти участь у розвивальних інтерактивних іграх, спробувати на собі аквагрим, а також взяти мистецькі майстер-класи з малювання та художнього розпису. Крім того всі без виключення діти отримали від військових солодкі подарунки, а також подарунки від військових.

Як зазначив медичний директор лікарні «Охматдит» з поліклінічної роботи Володимир Сова, медичні послуги надавали спеціалісти різних напрямків, а саме – лікар-педіатр, лікар-нефролог, лікар-алерголог, лікар-хірург, лікар-ендокринолог, лікар-кардіолог, лікар з ультразвукової діагностики, ортопед-травматолог, логопед тощо. У цей день лікарями було оглянуто 147 маленьких пацієнтів та проведено 68 лабораторних та діагностичних досліджень.