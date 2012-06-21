Президент Петро Порошенко передав літак Ан-26 Повітряним силам Збройних сил України. Cертифікат літака глава держави вручив командирові екіпажу майорові Богдану Андрушку під час урочистих заходів з нагоди 70-річчя авіаремонтного підприємства ДП «Завод 410 ЦА». Про це повідомила прес-служба АП.
«Крила літаків, які мають на озброєнні Повітряні сили, захищають українську землю і життя українських воїнів», — наголосив у виступі Президент. Він зазначив, що за останні чотири роки в Україні «створили абсолютно нову армію, дуже добре підготовлену, яка здатна боронити державу, дуже вмотивована, нагодована, одягнена, навчена». За словами Президента, зусиллями оборонної промисловості нині укомплектовано всі частини Збройних сил України необхідним озброєнням. Глава держави вручив нагороди працівникам підприємства за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного авіабудування, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.