Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Про те, що старовинні фортеці-замки можуть бути цікавими не лише для істориків і туристів, а для широкого загалу глядачів, засвідчила виставка Спілки фотохудожників Закарпаття. Її правління оголосило результати фотоконкурсу, організованого за підтримки Українського культурного фонду під назвою «Замки Карпатського регіону».
Конкурс, що проводився у межах програми збереження історичної та архітектурної спадщини Карпатського регіону, привабив увагу 42 учасників із Словаччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, та Австрії. Ними було подано 230 світлин, з яких у трьох номінаціях журі обрало кращі від 20 авторів.
Фото, які демонструють замки та подекуди їхні руїни — залишки колишньої величі, стали підтвердженням успішності акції. Водночас вони сприяли популяризації фотомистецтва, зростанню його привабливості серед шанувальників прекрасного.
Cвітлини у вигляді слайд-шоу викладені на сайті Спілки фотохудожників Закарпаття за адресою: www.fotokarpat.com.ua. Його в режимі онлайн можна переглядати до кінця грудня.