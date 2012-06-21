Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Про те, що старовинні фортеці-замки можуть бути цікавими не лише для істориків і туристів, а для широкого загалу глядачів, засвідчила виставка Спілки фотохудожників Закарпаття. Її правління оголосило результати фотоконкурсу, організованого за підтримки Українського культурного фонду під назвою «Замки Карпатського регіону».

Світлини підтверджують велич фортифікаційних споруд Карпатського регіону.

Конкурс, що проводився у межах програми збереження історичної та архітектурної спадщини Карпатського регіону, привабив увагу 42 учасників із Словаччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, та Австрії. Ними було подано 230 світлин, з яких у трьох номінаціях журі обрало кращі від 20 авторів.

Фото, які демонструють замки та подекуди їхні руїни — залишки колишньої величі, стали підтвердженням успішності акції. Водночас вони сприяли популяризації фотомистецтва, зростанню його привабливості серед шанувальників прекрасного.

Cвітлини у вигляді слайд-шоу викладені на сайті Спілки фотохудожників Закарпаття за адресою: www.fotokarpat.com.ua. Його в режимі онлайн можна переглядати до кінця грудня. 