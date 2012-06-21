Поліція Парижа розпочала розслідування у справі про проведення підпільних вишуканих вечер та вечірок. Розпорядження провести таке розслідування видав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін. Він заявив, що такі підпільні розваги порушують правила боротьби з поширенням коронавірусу, вони абсолютно неприйнятні. Це розпорядження з’явилося після того, як приватний французький телеканал M6 поширив у твітері відео, зняте прихованою камерою, з описом: «Ікра, шампанське, меню від найкращих шеф-кухарів і жодних масок», повідомляє ВВС.

У Франції нині жорсткий локдаун. Обмеження набули чинності на національному рівні минулими вихідними і триватимуть протягом чотирьох тижнів, щоб стримати збільшення кількості хворих на COVID-19. У країні зачинено школи й магазини, а із сьомої години вечора по шосту ранку діє комендантська година.

У відео телеканалу M6 показано невідомий приватний клуб в одному із престижних районів Парижа, де гостям дозволяють зняти маски на вході. Потрапити до клубу, вікна якого завішено щільними шторами, можна через вхід до житлового будинку. За кадром звучить голос офіціанта. Він каже журналістові, який представився гостем клубу: «Люди, які приходять сюди, не носять масок. Щойно ви потрапите за цей поріг, хвороба тут не існує». Згідно з повідомленням, обід зі страв високої кухні в меню клубу може обійтися в 160—490 євро.

Відео містить інші кадри, які зображують вечерю у невідомому елітному місці. Голос за кадром розповідає, що кожен запрошений платить 220 євро за вхід. Більшість гостей цілують одне одного під час зустрічі, ігноруючи всі обмежувальні заходи й соціальну дистанцію. За кадром чути голос жінки, яка стверджує, що цього тижня вона «вечеряла у двох-трьох так званих підпільних ресторанах із деякими міністрами».

Це відео дуже швидко стало вірусним і породило хештег у твітері #OnVeutLesNoms — «Ми хочемо знати імена». Автори ролика згадують про покарання за порушення норм локдауну у Франції. Серед них рік тюрми і 15 тисяч євро за те, що порушник піддає ризику здоров’я й життя інших людей, 135 євро за порушення комендантської години і ще 135 євро за те, що немає маски.

Коментуючи скандальний фільм, Жеральд Дарманін наголосив, що в умовах пандемії не існує одних правил для багатих і привілейованих та інших — для решти громадян. За його словами, якщо буде доведено, що це відео правдиве, то організаторів цих вечірок і людей, які відвідували їх, притягнуть до кримінальної відповідальності. Міністр зауважив, що столична поліція ледь не щодня розганяє великі пікніки та барбекю в районах, де мешкає робітничий клас: «Ці люди не поважають норм локдауну. Вочевидь, у престижних районах такі самі правила. Наші громадяни не діляться на дві категорії: ті, хто має право на вечірки, і ті, хто його не має».