Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Майже 60 кілограмів каміння бурштину-сирцю різних фракцій та ювелірні вироби з нього: щонайменше на 200 тисяч гривень за цінами «чорного ринку». Все це правоохоронці виявили в одному з приватних господарств у селі Верхів Острозького району. А на додачу – дев’ять верстатів для обробітку сонячного каменя, за якими працювали люди.

Підпільний цех організував 37-річний громадянин Туреччини, якому закортіло збагатитися на рівненському бурштині та порівняно дешевій робочій силі. У червні слідчі вилучили в нього ще більшу – 77-кілограмову – партію бурштину. А відповідно до нового законодавства, незаконна робота з бурштином карається доволі жорстко.

Принаймні, зловмиснику з турецьким паспортом уже повідомили про підозру за частиною 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Це незаконний видобуток, збут, придбання та перевезення бурштину. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.

Водночас на Рівненщині набирають обертів спроби законного видобутку «сонячного каменя»: цими днями на електронному аукціоні продали ще три бурштиноносні ділянки. Їхня ціна порівняно зі стартовою зросла в десятки разів. А це – солідний доважок до Держбюджету.