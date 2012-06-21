Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Самогонників викривали у всі часи. Нині, правда, вони здебільшого трансформувалися в таких собі доморощених спиртових ділків, які розливають, продають і труять людей своєю «продукцією».
Ось і черкащанин М. вирішив, незважаючи на заборони, спробувати щастя в сумнівному бізнесі. Придбавши спирту, просто у власному домоволодінні, він налагодив випуск суміші, яку називав горілкою. Для цього змішував спирт з водою і реалізовував не за надто високою ціною. Покупці знаходилися. Кого заманював через знайомих, а інших — через інтернет-сайт безплатних оголошень olx.
Справа йшла непогано. Коло споживачів розширювалося. Продаж — також. І якби не працівники податкової міліції, які відслідковували підпільну реалізацію алкогольного фальсифікату, хто знає, до яких би масштабів дійшов підприємливий М. Однак усе таємне колись стає явним. Ось і податківці своїми каналами натрапили на фальсифікатора. А коли завітали із санкціонованим обшуком додому, то взялися за голову: тут і спирт, тут і пляшки, й готова «продукція». Все як і годиться.
Довелося вилучати всі докази протиправної діяльності. Самого спирту вилучили 143 літри. Та й готового до вживання нерозбірливими споживачами «продукту» також чимало: за приблизними підрахунками — на 58 тисяч 500 гривень.
Тепер підприємливий фальсифікатор пише пояснення та готується відповідати згідно із законом.