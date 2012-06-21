Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому були розглянуті питання державного оборонного замовлення на 2021 рік, націоналізації АТ «Мотор Січ» та продовження дії обмежувальних заходів щодо низки банків з російським капіталом.

Загалом на засіданні РНБО у четвер було розглянуто вісім питань, зокрема показники державного оборонного замовлення на 2021 рік.

Також була затверджена Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Це буде відкритий документ. Усі зможуть з ним найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом», – повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

У цьому контексті Службі безпеки України доручено вивчити обставини голосування депутатами Верховної Ради 27 квітня 2010 року так званих Харківських угод щодо можливої державної зради.

Крім того, учасники засідання заслухали доповідь щодо стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення військової присяги.

Також РНБО продовжила ще на три роки застосування персональних, економічних та інших обмежувальних заходів щодо двох російських банків, які діяли з 2019 року і термін застосування яких спливає 19 березня 2021 року.

Крім того, було розглянуто питання про стан виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони від 1 березня 2018 року «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіабудування», уведеного в дію указом Президента 6 березня 2018 року № 58.

Як повідомив Олексій Данілов, РНБО ухвалила рішення, що підприємство «Мотор Січ» найближчим часом у законний спосіб буде повернуто у власність Української держави.

Також Рада національної безпеки і оборони розглянула ініціативу щодо оприлюднення на наступному засіданні РНБО комплексного звіту голови Державної служби геології та надр України щодо використання надр держави.

Рішенням РНБО сьогодні створений Центр протидії дезінформації. За словами Олексія Данілова, Центр починає працювати з наступного вівторка. Він розташовуватиметься в ситуаційному центрі РНБО на вул. Банковій. До його роботи будуть залучені розвідники, представники міністерств і відомств.

«Це буде окремий Центр, побудований за таким самим принципом, як Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО та Комітет з питань розвідки, який працює при Апараті РНБО. У Центру протидії дезінформації буде окремий керівник, який призначатиметься указом Президента», – зазначив секретар РНБО.

Була розглянута ситуація щодо припинення ПАТ «Донецькоблгаз» постачання природного газу споживачам Донеччини у зимовий період, зокрема населенню та підприємствам теплової генерації.

«Через дослідження, яке ми провели в Апараті РНБО, з’ясувалося, що власниками «Донецькоблгазу» є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі. Щодо них буде проведена відповідна перевірка, і в разі виявлення тих чи інших порушень «Донецькоблгаз» буде повернутий до державної сфери управління найближчим часом», – сказав Олексій Данілов.

Також розглядалося питання посилення боротьби з організованою злочинністю, яка контролює незаконне переміщення контрафактних підакцизних товарів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. На наступному засіданні відповідні служби мають надати доповідь з цього питання.

«Маємо поставити крапку в цьому складному питанні. Є три тютюнові фабрики, які розташовані на окупованих територіях, і інші підприємства, які виробляють підакцизні товари, які в обхід усіх можливих кордонів потрапляють в Україну. Маємо покласти цьому край», – пояснив секретар РНБО.