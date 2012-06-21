Флешмоб «Підвези лікаря на роботу» започаткував ректор Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк, підвізши на роботу лікарку, що мешкає за містом. Автомобілісти вже створили телеграм-канал, у якому повідомляють медиків, коли і куди їдуть. Лікарі теж залишають заявки про свої маршрути і схвально відгукуються про ініціативу. Водночас запроваджують спеціальні рейси для організованого перевезення працівників на роботу. Вони працюватимуть під вивіскою «Спеціальні перевезення» й дотримуватимуться правил карантину.
За прикладом Чернівців Рівне скасувало пільговий проїзд у маршрутках для пенсіонерів, щоб ті залишалися вдома. Група ініціативних рівнян скористалася досвідом Польщі, де популярна саме безконтактна доставка продуктів — до дверей замовника із розрахунком на картку, часто навіть із чайовими. Усі замовлення, зроблені в телефонному режимі, формують у єдиному магазині-партнері, де служба може проконтролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Водії в масках і рукавичках, автомобілі чисті, а внутрішні поверхні обробляють антисептиком до і після доставки. Доставку до дверей замовника здійснюють двічі на день — вранці та ввечері, формування замовлень — з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00. Після формування і підтвердження замовлення проводять передоплату на картку. Можлива доставка за місто. Оперативний штаб із протидії коронавірусу працює цілодобово. Поки що в області захворювання не зафіксовано.