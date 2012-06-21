Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Уряд вирішив перенести підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень з липня 2021 року на грудень цього ж року. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, це пояснюється тим, що в процесі підвищення мінімальної заробітної плати відбуваються так звані шокові вливання в економіку. А це призводить до розкручування маховику інфляції.

«Ми подискутували із нашими партнерами за кордоном та вітчизняними експертами та дійшли висновку, що нам ці зміни дійсно краще перенести на кінець 2021 року», –– інформує міністр.

Економісти зазначають, що різке підвищення мінімальної зарплати призведе до різкого зростання вартості товарів та послуг, адже бізнес буде вимушений перекласти витрати на кінцевого споживача.

Також це, скорше за все, призведе до скорочення кількості робочих місць через зростання «вартості» одного співробітника для бізнесу або до деякого зменшення заробітних плат.

І світові, і вітчизняні аналітики впевнені, що підвищення мінімальної зарплати не має бути головним пріоритетом соціальної політики. Міжнародні дослідження вказують, що ефект від підвищення «мінімалки» є неоднозначним, а українські дані вказують, що підвищення соціальних виплат не зменшує проблему відносної бідності.