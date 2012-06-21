ВМС США отримали на озброєння нові повітряні безпілотники системи SLUAS (Submarine-Launched Unmanned Aerial System), які запускаються з підводних човнів. Це дозволить вирішувати завдання з наведення на ціль за межами видимості субмарин.

Про це пише Seapower з посиланням на заяву контр-адмірала Девіда Гоггінс. Система SLUAS була розгорнута на флоті у вересні 2020року, уточнив він. Можливості, які вона надає субмарин, контр-адмірал назвав вражаючими.

Дрони в рамках цієї системи можуть запускатися з перископної глибини і відправлятися на тактично значні відстані. У ході навчань за участю безпілотників була продемонстрована імітація швидкої торпедної атаки на надводний корабель, що знаходився на максимальній ефективній дальності дії цієї торпеди. Також за допомогою дронів в ході демонстрацій можливостей системи вдалося провести атаку на надводний корабель і наземний об'єкт.

21 безпілотником SLUAS зараз на озброєнні п'яти субмарин. Зокрема, навчання проводилися на базі атомного підводного човна SSN 760 типу «Лос-Анджелес». За словами Девіда Гоггінс, зараз ведеться робота з розширення цього проєкту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»