У місті гірників із промовистою назвою Вугледар триває протест шахтарів: робітники державного підприємства шахтоуправління «Південнодонбаська №1» навіть перекрили трасу Волноваха — Донецьк, пропускаючи тільки автомобілі з дітьми та спецтранспорт.
Стихійну акцію кілька днів тому розпочали дружини гірників двох вугільних підприємств — «Південнодонбаська №1» та імені М. С. Сургая, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплати своїм чоловікам за квітень і травень. Далі до них приєдналися безпосередньо й робітники згаданих шахт, а на «Південнодонбаській» взагалі призупинили вуглевидобуток і вже кілька днів тут працюють тільки в режимі підтримки життєзабезпечення: відкачування води, провітрювання тощо.
За даними профспілки гірників, вугільне підприємство заборгувало шахтарям 19 мільйонів гривень зарплати за квітень і 17 мільйонів за травень. «Гірники ДП ШУ «Південнодонбаська №1» провели збори і прийняли рішення розпочати процедуру вирішення трудового конфлікту. Тому люди, серед яких жінки і діти, продовжують блокувати трасу, не пропускаючи автомобілі. Головна вимога — повне погашення заборгованості із зарплати, а також повернення на підприємство коштів у розмірі 200 мільйонів гривень за раніше відвантажене вугілля до ДП «Держвуглепостач», — розповідає голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Генеральний директор шахти «Південнодонбаська №1» Володимир Коломієць вже відбув до столиці, де у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості якраз вирішують питання погашення гірникам заборгованості із заробітної плати. Тим часом сусідня шахта ім. М.С. Сургая продовжує працювати у звичному режимі. Тут почали відвантажувати паливо на Авдіївський коксохімічний завод, який надав за нього передоплату. Аби зменшити соціальну напругу, на підприємстві оперативно почали гасити заборгованість, і тому на зборах трудового колективу більшість гірників не підтримала участі в акції протесту.