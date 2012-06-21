Днями жителі Маріуполя на Донеччині вирішили вкотре нагадати, що у приморському місті здавна мирно живуть представники багатьох національностей. Масовий захід, який провели в Міському саду, зветься «Міжнаціональний пікнік», а участь у ньому взяли представники більш як 20 національностей і діаспор Приазов’я.
Програма велелюдного дійства була дуже строкатою і трохи нагадувала палітру: вражали різноманіттям національних костюмів представники всіх народностей — жителів Маріуполя. За задумом організаторів, а це міська центральна бібліотека імені В. Короленка та громадська організація «Студія соціальної взаємодії «Ми поруч», пікнік запропонував усім учасникам цікаві заходи. Серед них етнографічне дефіле — демонстрація національних костюмів, участь в іграх народів світу, відвідини «бібліотечної галявини», де чекають книжки письменників — представників національностей Приазов’я, інтерактивні фотозони для любителів селфі. Певна річ, подбали й про дітей, для яких тут передбачили розважальні й пізнавальні ігри, анімацію, моделювання з повітряних куль. А ще всі учасники і гості дійства у Міському саду претендували потрапити на сторінки Книги рекордів Гіннеса як ті, що змогли зібрати найбільш багатонаціональний пікнік в Україні.