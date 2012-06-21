«Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» — такий проект упроваджують на Рівненщині за фінансування уряду Данії.
— Ідеться про активніше залучення до регіонального ринку праці соціально вразливих категорій — молоді та жінок. Робитимемо це чотирма шляхами: модернізація послуг служби зайнятості, створення місцевих партнерств зайнятості (йдеться про об’єднані громади), навчання молоді підприємництва під гаслом «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес» та посилення соціального діалогу, — розповів старший технічний радник проекту Джемал Ходжич.
Головний партнер данців — Рівненський обласний центр зайнятості. Тут уже мають досвід роботи в міжнародних проектах, є й сучасний центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. До речі, центр, де навчають і перенавчають дорослих 56 ліцензованих професій, — один з найкращих в Україні. 92% тих, хто тут навчався (а це люди з багатьох областей), працевлаштовуються. У центрі та його відділеннях побували представники проекту.
— На жаль, досі немає закону про освіту дорослого населення, тому вчимо наших слухачів за методикою та програмами підготовки студентів. Це не завжди відповідає потребам роботодавців, які хочуть швидко отримати кваліфікованого фахівця, — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. — Допікає й відтік професійних кадрів за кордон. До того ж Рівненщина традиційно трудонадлишкова область з одним із найвищих рівнів безробіття на селі. Тому наше завдання — дати тим, хто виходить на ринок праці, таку професію, яка допоможе заробляти і жити в Україні. Дякую, що ви нам у цьому допомагаєте.
Саме центр зайнятості стане містком між місцевою владою й роботодавцями, який дасть змогу проекту міцно закріпитися на Рівненщині, щоб у перспективі поширити досвід на інші регіони. І тут не обійтися без попередньо напрацьованих контактів з роботодавцями, професійної діагностики регіонального ринку праці.
Очікувані результати через два роки роботи проекту — 4,5 тисячі жителів області пройдуть навчання у фахових тренерів відповідно до нагальних потреб роботодавців у їхніх територіальних громадах, 25 підприємців-початківців отримають фінансову допомогу для старту власної справи (на конкурсній основі), буде кардинально оновлено три навчальні програми для підготовки фахівців в обласному центрі зайнятості.