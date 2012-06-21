На три тижні площа Народна в Ужгороді перетворилася на «писанковий рай»: її прикрасили неповторні ручні роботи на великодню тематику. Уже п’ятий рік тут проводять обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!»
Площу із самого ранку заповнило море очікуваних гостей — переможців відбірних етапів, які пройшли в усіх районах області. Це учні загальноосвітніх шкіл і закладів професійної освіти, їхні вчителі, педагоги з центрів позашкільної освіти.
Директор департаменту освіти і науки ОДА Ганна Сопкова, відкриваючи фестивальний марафон, який триватиме до 7 травня, зазначила: «У роботах ви втілили і творчі здібності, й любов до прекрасного, прославляючи світле свято Христового Воскресіння. Ці композиції ще раз стверджують, що наші діти найталановитіші».
З відкриттям фестивалю-конкурсу учасників привітали голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль та виконувач обов’язків голови обласної ради Йосип Борто, виголосивши вітальні промови.
Тисячі людей, яким дороге свято Воскресіння і яких приваблює дух творчості, милуватимуться великодніми деревами, яких тут понад 60. На них розвішано сотні писанок, виготовлених і за допомогою фарб, і в інших техніках. Можна помилуватися писанками у вигляді нитяних мережив, викладеними з бісеру, виліпленими з пластиліну, випаленими із глини, оздобленими зернятками.
Одночасно на площі відбувалися писанкові майстер-класи. А в атріумі облдержадміністрації можна було оглянути художні великодні вишивки, які привезли учасники фестивалю-конкурсу.
Після концерту відбулася церемонія нагородження переможців із врученням дипломів і грошових премій. Одну з нагород — за композицію, присвячену воїнам АТО, отримала творча команда Тячівського району.