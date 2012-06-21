На три тижні площа Народна в Ужгороді перетворилася на «писанковий рай»: її прикрасили неповторні ручні роботи на великодню тематику. Уже п’ятий рік тут проводять обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!»

Площу із самого ранку заповнило море очікуваних гостей — переможців відбірних етапів, які пройшли в усіх районах області. Це учні загальноосвітніх шкіл і закладів професійної освіти, їхні вчителі, педагоги з центрів позашкільної освіти.

Гостей зустрічає головна героїня — двометрова писанка. Фото надав автор

Директор департаменту освіти і науки ОДА Ганна Сопкова, відкриваючи фестивальний марафон, який триватиме до 7 травня, зазначила: «У роботах ви втілили і творчі здібності, й любов до прекрасного, прославляючи світле свято Христового Воскресіння. Ці композиції ще раз стверджують, що наші діти найталановитіші».

З відкриттям фестивалю-конкурсу учасників привітали голова Закарпатської облдерж­адміністрації Геннадій Москаль та виконувач обов’язків голови обласної ради Йосип Борто, виголосивши вітальні промови.

Побавитися під великоднім деревцем, прикрашеним писанками, можна тільки раз на рік

Тисячі людей, яким дороге свято Воскресіння і яких приваблює дух творчості, милуватимуться великодніми деревами, яких тут понад 60. На них розвішано сотні писанок, виготовлених і за допомогою фарб, і в інших техніках. Можна помилуватися писанками у вигляді нитяних мережив, викладеними з бісеру, виліпленими з пластиліну, випаленими із глини, оздобленими зернятками.

Одночасно на площі відбувалися писанкові майстер-класи. А в атріумі облдержадміністрації можна було оглянути художні великодні вишивки, які привезли учасники фестивалю-конкурсу.

Після концерту відбулася  церемонія нагородження переможців із врученням дипломів і грошових премій. Одну з нагород — за композицію, присвячену воїнам АТО, отримала творча команда Тячівського району.